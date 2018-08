Microsoft: Fünf PC-Spiele für Steam und Einzelhandel angekündigt - 4Players.de

Microsoft hat im Rahmen der gamescom 2018 in Köln nicht nur Xbox-One-Neuigkeiten verkündet, sondern auch eine Ankündigung für PC-Spieler im Gepäck. So sollen im September fünf große Spiele als Download auf Steam sowie als Box-Version im Einzelhandel erscheinen: ReCore: Definitive Edition Rush: A Disney-Pixar Adventure und Zoo Tycoon: Ultimate Animal Edition Titelbeschreibungen des Herstelles: "ReCore: Definitive Edition ist ein actionreiches Abenteuer, in dem charmante Roboter der Schlüssel zur Rettung der Menschheit sind. Zusätzlich haben wir vier großartige Titel, die jeder in der Familie genießen kann. Super Lucky's Tale ist ein entzückendes 3D-Plattformspiel, das die Abenteuer des tapferen Fuchses Lucky auf seiner Suche nach dem geheimnisvollen Buch der Zeit begleitet. Disneyland Adventures ermöglicht es Disney-Fans jeden Alters, den Disneyland-Park zu erkunden, Herausforderungen zu meistern, Charaktere aus dem Disney-Universum zu treffen und vieles mehr. Im 3D-Plattformspiel Rush: A Disney-Pixar Adventure können Fans die Welten von sechs beliebten Disney-Pixar-Filmen besuchen, um Rätsel zu lösen und versteckte Geheimnisse aufzudecken. Schließlich gestaltest Du mit der Zoo Tycoon: Ultimate Animal Edition den Zoo Deiner Träume."