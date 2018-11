Microsoft: Zwei Studios übernommen: Obsidian Entertainment und inXile Entertainment - 4Players.de

Microsoft hat am Ende der Inside-Xbox-Episode vom Xbox FanFest X018 in Mexiko noch zwei Studio-Übernahmen bekanntgegeben. Die Microsoft Studios haben Obsidian Entertainment und inXile Entertainment übernommen.Über die Übernahme von Obsidian Entertainment gab es in den vergangenen Wochen bereits mehrere Gerüchte. Das in Irvine (Kalifornien) ansässige Studio hat u. a. Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas, South Park: Der Stab der Wahrheit, Pillars of Eternity, Armored Warfare, Tyranny und Pillars of Eternity 2: Deadfire entwickelt. Obsidian Entertainment hätte im Jahr 2012 fast schließen müssen, bevor es mit Armored Warfare und einer Kickstarter-Kampagne für ein isometrisches Rollenspiel (Pillars of Eternity) noch gerade die Kurve kriegte.inXile Entertainment aus Newport Beach (Kalifornien) hat u. a. Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera und Bard's Tale 4 entwickelt. Aktuell wird an Wasteland 3 gearbeitet.Obsidian Entertainment wird genau wie inXile Entertainment eigenständig agieren. Das Studio gehört damit zu einem von 13 unterschiedlichen Entwickler-Teams unter dem Banner der Microsoft-Studios-Familie.