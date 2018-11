Microsoft: "Game-Streaming ist Zukunftsmusik und wahrscheinlich niemals der beste Weg, ein Spiel zu spielen" - 4Players.de

Game-Streaming ist noch Zukunftsmusik und wird höchstwahrscheinlich niemals die beste Art und Weise sein, ein Spiel zu spielen, erklärte jüngst Phil Spencer (Xbox-Chef bei Microsoft) in einem Interview mit Levelup.com (ab 6:12 Min.). Auf die Frage, ob die Zeit so langsam gekommen sei, dass die Konsolen einfach verschwinden würden und man die Spiele von Remote-Servern direkt auf den Bildschirm streamen würde, hatte Spencer eine sehr klare Antwort. Er schätzt, dass Game-Streaming die klassischen Konsolen nicht so schnell ablösen wird. Er hält es momentan eher für ergänzend anstatt ersetzend.Phil Spencer: "Nein. Es gibt bestimmte Szenarien, in denen ein Streamspiel die beste Antwort ist. Auf einer Konsole ist es das beste Szenario für den Benutzer, dieses Spiel herunterzuladen und dann zu spielen. Wenn ihr euch an einem PC befindet, der in der Lage ist, dieses Spiel herunterzuladen und [je nach Systemvoraussetzung] zu starten, dann ladet es herunter und spielt es. Nicht alle Geräte sind in der Lage, die anspruchsvollsten Spiele zu starten, die wir hier in der Show [X018] gesehen haben, also ist Streaming eine Option in diesem Szenario, und es gibt einige Szenarien wie der Sofortstart [ohne Download] und Trials/Testversionen, in denen das Streaming auf einem Gerät vielleicht interessant sein könnte, aber ich denke, dass es noch über Jahre hinweg der beste Weg sein wird, ein Spiel herunterzuladen und es zu spielen. Das Gleiche gilt für den PC. Ich denke Streaming ist etwas, das noch weiter entfernt ist, wenn es darum geht, zu einem echten Massenmarkt zu werden, in dem jeder es benutzt - und sogar noch weiter davon entfernt, der beste Weg zu sein, ein Spiel zu spielen, sofern das jemals der Fall sein wird. Es geht darum, euch als Spieler eine Wahl zu lassen, nicht darum, das zu ersetzen, was ihr heute macht."Darüber hinaus deutete der Xbox-Frontmann an, dass sie den Windows Store unter Windows 10 für Spieler verbessern wollen. Sie hätten das Feedback vernommen, hieß es.