Microsoft: Wird weiter offensiv in den Gaming-Bereich investieren; Fokus auf Xbox Game Pass und Project xCloud - 4Players.de

Bei einer Konferenz mit Investoren hat Microsoft-Chef Satya Nadella erneut betont, dass sie weiter offensiv in den Gaming-Bereich investieren wollen. Nadella hebt hervor, dass sie sieben Studios in den letzten Monaten als First-Party-Studios übernommen hätten (Compulsion Games, Ninja Theory, Playground Games, The Initiative, Undead Labs, Obsidian Entertainment und inXile Entertainment), um Inhalte zu produzieren, die sowohl die Streaming-Plattform Mixer als auch den Xbox Game Pass attraktiver machen sollen.Satya Nadella laut wccftech : "Im Bereich Gaming verfolgen wir eine weitreichende strategische Zielsetzung, von der Art und Weise, wie die Spiele erstellt und vertrieben werden, bis hin zur Art und Weise, wie sie gespielt und betrachtet werden. Und wir investieren offensiv in Content-, Community- und Cloud-Services für jeden Anwendungsbereich, um die Nutzung zu erweitern und das Engagement mit Spielern, einschließlich der 57 Millionen monatlichen Xbox-Live-Nutzer, zu vertiefen. Darüber hinaus haben wir sieben neue Gaming-Studios übernommen, um First-Party-Inhalte für schnell wachsende Gaming-Dienste wie den Xbox Game Pass Abo-Service sowie Mixer zu produzieren."Später hob ein anderer führender Microsoft-Vertreter die beiden wichtigsten Elemente dieses langfristigen Plans hervor. So soll der Xbox Game Pass die Reichweite von Spielen über das normale Publikum hinaus ausdehnen - ähnlich wie Spotify für Musik und Netflix für Filme/Serien. Des Weiteren soll der Spiele-Streaming-Dienst Project xCloud ein qualitativ hochwertiges Spiele-Erlebnis auf dem Niveau von PC- und Konsolen-Gaming auf nahezu jedem Gerät ermöglichen. Statement : "Heute sind vier Milliarden Menschen mit dem Internet verbunden und über zwei Milliarden nutzen Online-Spiele. Wie Satya bereits erwähnte, werden wir in den nächsten zehn Jahren weiterhin großartige Inhalte und Spiele entwickeln, in die Cloud investieren und Gemeinschaften aufbauen, an denen jeder teilnehmen kann. Wir haben eine Mischung aus fantastischen Spielen für Menschen jeden Alters, aber wir wollen es einfacher machen, neue Spiele zu entdecken und sie entweder auf der Xbox oder dem PC zu spielen. (...) Genau wie bei Spotify und Netflix (...) wird uns der Xbox Game Pass ermöglichen, mehr als zwei Milliarden Menschen zu erreichen, die heute Spiele spielen. Mit über hundert Spielen, die für nur zehn Dollar pro Monat erhältlich sind, sind wir wirklich erpicht darauf, jedem das Spielen zu ermöglichen. Aber wir bauen auch eine robuste Cloud-Plattform auf, damit jeder die gewünschten Spiele mit den gewünschten Personen jederzeit und überall und vor allem auf jedem Gerät spielen kann. Anfang dieses Jahres haben wir Project xCloud angekündigt, unsere zukünftige Streaming-Gaming-Plattform mit dem Ziel, ein qualitativ hochwertiges Erlebnis für alle Spieler auf allen Geräten zu bieten. Wir entwickeln einen Service, der die Geschwindigkeit und die High-Fidelity bietet, die Gamer von PCs und Konsolen erwarten."Apropos Xbox Game Pass: Am 29. November 2018 ist das Rätselabenteuer The Gardens Between zur Spiele-Bibliothek hinzugefügt worden. Mutant Year Zero: Road to Eden ist ab dem 4. Dezember 2018 (passend zum normalen Verkaufsstart) verfügbar. Strange Brigade wird am 6. Dezember 2018 folgen.