Microsoft: US-Armee wird wichtigster Kunde für HoloLens - 4Players.de

Die US-Armee geht auf Shopping-Tour und bestellt bei Microsoft 100.000 HoloLens-Brillen im Wert von 480 Millionen Dollar. Wie aus dem Bericht bei Bloomberg hervorgeht, soll die Augmented-Reality-Technologie für reale Kampfeinsätze und zum Training genutzt werden."Die Augemented-Reality-Technologie stellt den Truppen mehr und bessere Informationen zur Entscheidungsfindung zur Verfügung", heißt es in einem Statement von Microsoft. "Dieses neue Arbeitsumfeld führt unsere lange, vertrauensvolle Beziehung mit dem Verteidigungsministerium zu dieser neuen Ära."Durch diesen Deal wird die US Army der wichtigste Kunde für Microsoft, wenn es um die HoloLens geht. Zwar wird die AR-Brille bereits heute beim Militär der USA und Israel in Trainingsmissionen und am Simulator verwendet, doch würde der Einsatz bei realen Operationen einen nächsten Schritt markieren.Dabei könnten die technischen Spezifikationen über das hinausgehen, was HoloLens derzeit bietet. So wünscht sich die Armee u.a. eine zusätzliche Nacht- und Thermalsicht, die visuelle Registrierung von Lebenszeichen wie Atmung und Herzschlag sowie einen Gehörschutz.