Microsoft: KI soll Spiele-Streaming via xCloud verbessern - 4Players.de

Microsoft hat ein Patent eingereicht, das einen Eindruck davon vermittelt, mit welchen Konzepten und Technologien man das Spiele-Streaming mit der Hilfe von xCloud in Zukunft optimieren möchte. Die Ausführungen deuten nach Angaben von Windows United darauf hin, dass eine KI das Nutzerverhalten stetig analysieren soll und dadurch in der Lage sein wird, Rückschlüsse auf potenzielle Vorlieben zu schließen und die entsprechenden Inhalte schon im Vorfeld in der Cloud für den jeweiligen Nutzer bereitzustellen, um dadurch einen schnellen Wechsel zwischen Spielen zu ermöglichen.In den Erläuterungen zum Patent heißt es laut Angaben bei Windows United:"Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ermöglichen es den Spielern, über einen Online-Service sofort auf Spiele zuzugreifen und mit dem Spielen zu beginnen. Um die Spiele sofort verfügbar zu machen, hält ein Online-Service Instanzen von Spielen im aktiven Speicher und wartet darauf, dass ein Spieler hinzugefügt wird. Die im aktiven Speicher laufenden Spielinstanzen sind nicht an ein Spielerprofil oder einen I/O-Kanal eines Spiel-Clients gebunden. Sobald der Spieler ein Spiel anfordert, wird das Spielerprofil des Spielers in die laufende Spielinstanz geladen und ein I/O-Kanal vom Spiel-Client auf die Spielinstanz abgebildet. Aus Sicht des Spielers ermöglichen die vorinstallierten Spielinstanzen dem Spieler, mit sehr geringer Verzögerung direkt von Spiel zu Spiel zu navigieren. Um die Nutzung von serverseitigen Ressourcen zu optimieren, können historische Nutzungsdaten analysiert werden, um die Nachfrage nach verschiedenen Spielen vorherzusagen."Auf der letzten E3-Pressekonferenz hat Microsoft bereits angekündigt, sich mit Konzepten für Cloud-Gaming zu beschäftigen und in die Technologie zu investieren. Gerüchteweise wird man in der kommenden Konsolengeneration neben einem kostspieligen Hightech-Modell auch eine günstige Streaming-Box als Alternative anbieten.