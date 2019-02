Microsoft: Gerüchte: Xbox Game Pass, "Project xCloud" und eigene Spiele auf Nintendo Switch - 4Players.de

In der Gerüchteküche brodelt es gerade gewaltig. Laut mehrerer, übereinstimmender Berichte soll Microsoft sowohl den Xbox Game Pass als auch einige ausgewählte First-Party-Spiele (Titel von Microsoft) auf Nintendo Switch veröffentlichen.Laut der französischen Website JeuxVideo haben sich die Führungskräfte von Microsoft und Nintendo regelmäßig getroffen und obwohl ihre Gespräche noch nicht ganz abgeschlossen sein sollen, wurden bereits mehrere Entscheidungen getroffen, darunter die Veröffentlichung von Ori and the Blind Forest und Cuphead für Switch. Auch ein Spiel aus einer der drei großen Reihen von Microsoft (Forza, Gears of War oder Halo) könnte für Switch in Betracht gezogen werden - in welcher Form auch immer (exklusives Spin-off, Umsetzung eines aktuellen oder älteren Titels). Der Xbox Game Pass und die Streaming-Plattform "Project xCloud" (als Erweiterung) werden noch in diesem Jahr für Switch-Spieler zugänglich sein. Zugriff auf die Spiele im Xbox Game Pass erhält man dann durch den Cloud-Streaming-Dienst.Auch Windows Central will erfahren haben, dass Microsoft seit fast einem Jahr darauf abzielt, den Xbox Game Pass auf Switch und vielleicht sogar auf PlayStation 4 zu bringen. Ori and the Blind Forest und Cuphead sollen auf Switch als "Testkandidaten" für das neue Xbox Live SDK für Drittanbieter fungieren. Die neuen Software-Entwicklungstools sollen den Einsatz der Xbox-Live-Dienste auf Switch und mobilen Geräten erleichtern. Das Xbox Live SDK soll auf der GDC 2019 im März 2019 vorgestellt werden. Gematsu wiederum schreibt, dass eine Switch-Version von Ori and the Blind Forest in einer Einzelhandelsdatenbank in Großbritannien aufgetaucht ist (mit THQ Nordic als Publisher). Im Dezember 2018 deutete der Chef der Moon Studios (Ori) bereits an, dass "es bald Ori-Neuigkeiten geben würde, die die ganze Spiele-Industrie ziemlich überraschen werden".Die Gerüchte und Spekulationen wurden bisher nicht von Microsoft und/oder Nintendo kommentiert.