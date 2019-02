Microsoft: Große Pläne für PC-Spiele, Überarbeitung des Stores und Freiheiten für die eigenen Studios - 4Players.de

Microsoft hat große Pläne für den Spiele-Sektor. Neben dem Xbox Game Pass (der bekanntlich auch auf PC ausgedehnt werden soll) und der nächsten Xbox-Konsole sollen mehr First-Party-Spiele direkt bei Microsoft und den neuen Studios wie inXile, Obsidian etc. erscheinen. Den Studios möchte das Unternehmen dabei größtmögliche Freiheit lassen - in Hinblick auf Plattformauswahl, Steuerungsmodalitäten, Features und Co. Darüber hinaus möchte Microsoft den PC als Spiele-Plattform stärker unterstützen und vor allem den Microsoft Store umfangreich verbessern.Gegenüber der PC Gamer sagte Xbox-Frontmann Phil Spencer: "Wir wollen die Spieleentwickler befähigen ... die Reichweite ihrer Spiele auf eine möglichst breite globale Spielerbasis zu erweitern. Allerdings ... [verstehen] wir, dass es bestimmte Arten von Spielen gibt, die am besten in einem bestimmten Kontext oder mit einer bestimmten Eingabemethode (Tastatur und Maus, Controller usw.) erlebt werden können. (...) Obsidian, inXile und alle unsere Studios werden über die Ressourcen verfügen, um Spieler auf jedem Gerät zu erreichen und wir werden die Entscheidungen unterstützen, die jedes Studio in Bezug auf die Plattform und die Features trifft, mit denen sie den Spielern das gewünschte Erlebnis bieten können. (...) Wir möchten, dass jedes Studio seinen einzigartigen Geist und seine einzigartige Kultur behält und sich gleichzeitig durch die gemeinsamen Ressourcen gestärkt fühlt, die es jetzt als Mitglied der Xbox Games Studios und von Microsoft hat. Wir sind hier, um zu helfen, alle Ablenkungen und Herausforderungen zu bewältigen, die sie von dem abgehalten haben, was sie am besten können."Auch vor dem Hintergrund der nächsten Xbox-Konsolen ( Xbox Scarlett ) sagte Phil Spencer, dass "die Bereitstellung eines großartigen Spielerlebnisses für PC-Spieler von entscheidender Bedeutung für die Zukunft von Xbox und Gaming [allgemein] bei Microsoft" sei. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen als Entwickler des Betriebssystems Windows zugleich eine Verantwortung dafür hätte, "in neue Wege zu investieren", um PC-Spieler zu unterstützen, damit sie "im Mittelpunkt des Erlebnisses" stehen. So soll u. a. der digitale Microsoft Store, der als Vertriebsplattform für viele exklusive Spiele wie Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Crackdown 3 und Gears of War 4 genutzt wird, deutlich verbessert werden. Sie bei Microsoft würden wissen, dass sie noch viel in diesem Bereich zu tun hätten. Laut Spencer sei es ihre oberste Priorität, "ein neues Store-Erlebnis für Spiele zu bieten, das alle Erkenntnisse aus früheren Problemen am PC berücksichtigt".Phil Spencer: "Obwohl wir stolz auf unsere PC-Gaming-Tradition sind, haben wir auf unserer Reise einige Fehler gemacht. Wir wissen, dass wir Fortschritte machen müssen, die von unserer Vergangenheit beeinflusst sind, mit den einzigartigen Wünschen, Bedürfnissen und Herausforderungen des PC-Spielers im Mittelpunkt unserer Entscheidungen. Ich weiß, dass wir im Laufe der Zeit viel darüber gesprochen haben, was wir für den Spieler auf dem PC liefern wollen, aber auf der E3 in diesem Jahr und im Laufe des Jahres 2019 werden sie sehen, wo wir investiert haben - in den Shop, in Dienste, in Windows und in großartige Spiele. Es ist nur der Anfang."