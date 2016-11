Fable 3: Peter Molyneux würde gerne eine Fortsetzung entwickeln - 4Players.de

Designer Peter Molyneux bietet sich an, einen vierten Teil der Rollenspiel-Reihe Fable in Angriff zu nehmen. Wie er gegenüber dem OXM einräumt (gesehen von Gamespot ), müssten dafür lediglich zwei Bedingungen erfüllt werden: Zum einen müsste Microsoft als Eigentümer der Marke grünes Licht geben und zum anderen müsste das ursprüngliche Team wieder zusammengebracht werden."It’s crazy that Fable IV isn’t being made. I would love to do Fable IV, and the studio tried to do it. You’d have to get the original team back together though."Darüber hinaus berichtet Molyneux in dem Gespräch über frühere Konflikte mit Microsoft - seiner Meinung nach häufig bedingt durch den typisch britischen Humor: "Ich glaube, das lag am Sinn für Humor. Ich meine dabei den britischen, politisch leicht inkorrekten Sinn für Humor. Speziell bei Fable, wo wir Prostituierte und Heirat unter dem gleichen Geschlecht hatten. Microsoft war erschüttert und hat versucht, all die Nippel von all den Frauen abzurubbeln, um bloß nicht bei den Leuten anzuecken. Und all die Dinge, die [Lionhead-Designer] Mark Healy einfügen würde... Falls du Black & White gespielt hast, wird dir auffallen, dass all die Totems komplett phallisch sind, überall einfach nur Penisse."Andere Entwickler an Fable berichteten ebenfalls von Differenzen mit dem Publisher aus Redmond: So scheiterte man durch das Veto von Microsoft an dem Vorhaben, eine schwarze Frau auf das Cover von Fable 3 zu packen.Die Wahrscheinlichkeit, dass Fable 4 tatsächlich Realität werden könnte, sind derzeit gering: Nachdem Molyneux seinem Studio Liohead Ende 2012 den Rücken kehrte, wurde es Ende April 2016 von Microsoft geschlossen. Der ursprünglich geplante Ableger Fable Legends wurde im Zuge der Schließung ebenfalls eingestampft.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch PC