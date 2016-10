Blizzard Entertainment: Weitere Gerüchte über eine Diablo-Ankündigung auf der diesjährigen BlizzCon - 4Players.de

For 20 years, Diablo-like games have evolved & surprised us. I'm proud to be the adviser for the game that pushes this genre to new heights. pic.twitter.com/LIT3i0UwJv — David Brevik (@davidbrevik) 16. Oktober 2016

In zweieinhalb Wochen findet die BlizzCon 2016 statt (4. bis 5. November) und wieder ranken sich allerlei Gerüchte um eine mögliche Ankündigung, die mit Diablo zusammenhängt . So hatten kürzlich Bill Roper und David Brevik dem Blizzard-Hauptquartier einen Besuch abgestattet - beide waren federführend an Diablo und Diablo 2 beteiligt. Während sich Roper bedeckt über den Grund des Besuchs hielt, schrieb Brevik, dass er stolz darauf sei, Berater für das Spiel zu sein, das das Genre auf ein neues Level hieven werde - im Kontext des 20. Jubiläums von Diablo und von Diablo-ähnlichen Titeln.Ansonsten ist im Blizzard-Shop ein weiterer Hinweis aufgetaucht. Dort gibt es passend zur BlizzCon ein neues T-Shirt, das eindeutig zu Diablo 3 gehört und den Titel "Realms of Evil" trägt. Es wird fleißig darüber spekuliert , ob "Realms of Evil" die zweite Erweiterung für Diablo 3 nach Reaper of Souls sein könnte. Die letzte inhaltliche Patch-Ergänzung für Diablo 3: Reaper of Souls ist schon längere Zeit her und für die Ankündigung von Diablo 4 könnte es noch zu früh sein, da erst Mitte des Jahres ein Game Director für ein "neues Diablo-Projekt" gesucht wurde.Auch der veröffentlichte Zeitplan der BlizzCon gibt keine konkreten Hinweise. Nach der Eröffnungsveranstaltung ist zwar eine halbstündige Pause angesetzt, aber es gibt keinen größeren freigehaltenen Platz wie damals bei der Ankündigung von Overwatch. Drei Panels im Diablo-Kontext wurden angekündigt: Diablo 20th Anniversary, Diablo Art & Design und Diablo III - Dev Talk and Q&A. Während es beim "20th-Anniversary-Panel" um das Jubiläum der Reihe und die Pläne zur Feier dieses Geburtstages gehen wird (Gerücht: Remake von Diablo 2), soll sich der "Dev Talk" am Samstag um neue Patchinhalte drehen. Konkreter wurde Blizzard bei den Panel-Beschreibungen nicht. Neue Inhalte und Pläne für Overwatch, World of WarCraft: Legion, StarCraft 2, Hearthstone und Heroes of the Storm wollen die Entwickler ebenfalls präsentieren.