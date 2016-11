Blizzard Entertainment: Heute Abend beginnt die zehnte BlizzCon - 4Players.de

Heute Abend beginnt die zehnte BlizzCon - passend zum 25-jährigen Bestehen von Blizzard Entertainment und zum 20-jährigen Jubiläum von Diablo. Wie in den vergangenen Jahren werden Neuerungen für die hauseigenen Spiele präsentiert, Podiumsdiskussionen mit Entwicklern veranstaltet und eSport-Events ausgetragen. Am Ende findet ein Abschlusskonzert mit "Weird Al" Yankovic statt. Die Eröffnungszeremonie beginnt um 19 Uhr (11 Uhr Ortszeit in Anaheim, Kalifornien) und wird kostenlos übertragen ( Stream ). Auch ein virtuelles Ticket (Preis: 29,99 Euro), mit dem nahezu alle Veranstaltungen angeschaut werden können, ist wieder erhältlich . Eine Übersicht über das Programm findet ihr hier . Wir werden die Veranstaltung live begleiten und über Ankündigungen, Pläne, Patches und Co. berichten.Neben neuen Inhalten für World of WarCraft: Legion (Patch 7.2 und die Nachtfestung), Overwatch (Heldin Sombra), Hearthstone StarCraft 2 und Heroes of the Storm bleibt abzuwarten, was Blizzard zu Diablo präsentieren wird. Auf dem Programm stehen jedenfalls ein Panel zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Serie sowie eine Veranstaltung rund um "neue Inhalte" für Diablo 3 . Schon in den vergangenen Tagen und Wochen gab es Gerüchte über eine zweite Erweiterung für den dritten Diablo-Teil. Auch über ein HD-Remake von Diablo 2 und eine Integration von (ggf. überarbeiteten) Klassikern wie WarCraft 3 in das aktuelle Battle.net wurde spekuliert "Wir können es kaum erwarten, gemeinsam 25 Jahre Blizzard-Spiele auf der diesjährigen BlizzCon zu feiern", so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Das ganze Wochenende über wird es erstklassige eSports-Action geben, wir werden Neuigkeiten zu unseren Spielen enthüllen und als Teil der Abschlusszeremonie haben wir 'Weird Al' Yankovic, der selbst bekennender Geek ist. Wir freuen uns darauf, endlich wieder mit unseren Freunden und Gamern aus der ganzen Welt zusammenzukommen."