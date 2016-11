Blizzard Entertainment: Alle News und Videos von der zehnten BlizzCon im Überblick - 4Players.de

An diesem Wochenende findet in den USA die zehnte BlizzCon statt, die Hausmesse von Blizzard Entertainment - passend zum 25-jährigen Firmenjubiläum und zum 20. Geburtstag der Diablo-Reihe. Welche Neuigkeiten im Rahmen der Veranstaltung preisgegeben wurden, fassen wir an dieser Stelle zusammen.Diablo 3: Reaper of SoulsHearthstone: Die Straßen von GadgetzanHeroes of the StormOverwatchStarCraft 2World of WarCraft: Legion