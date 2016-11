Blizzard Entertainment: Remaster von WarCraft 1 und 2 sind "derzeit" nicht geplant; WarCraft 4 ist weiterhin interessant, aber momentan nicht im Fokus - 4Players.de

Bei einer Frage-und-Antworten-Runde zum 25-jährigen Jubiläum von Blizzard Entertainment auf der diesjährigen BlizzCon erklärte Frank Pearce (Chief Development Officer), dass sie nicht planen würden, WarCraft 1 und WarCraft 2 als Remaster zu veröffentlichen. Pearce sagte, dass sie über die Original-Daten verfügen würden und auch schon WarCraft: Orcs & Humans auf einem aktuellen Rechner in einem Windows-Fenster gespielt hätten, aber gemessen an heutigen Standards würde der erste WarCraft-Teil nicht wirklich Spaß machen. Außerdem hätten sie limitierte Ressourcen und würden lieber an neuen Inhalten für World of WarCraft oder Overwatch arbeiten und lieber in die Zukunft als die Vergangenheit schauen. Mike Morhaime (Präsident von Blizzard) schaltete sich noch ein und fügte hinzu, dass sie "momentan" nicht den Remaster-Plan für WarCraft 1 und 2 verfolgen würden. WarCraft 3 wurde übrigens nicht erwähnt.Gegenüber Game Informer sagte Morhaime, dass sie bei Blizzard weiterhin Echtzeit-Strategiespiele toll finden würden und sie StarCraft 2 sowie Heroes of the Storm (MOBAs gehören auch zu Strategiespielen) weiterentwickeln wollen. Er sagte: "Ich finde es toll, dass es so viel Leidenschaft und Interesse an WarCraft 4 gibt. Ich würde WarCraft 4 sehr gerne irgendwann in der Zukunft sehen, aber das ist nicht unser aktueller Fokus." Last but not least sagte Morhaime, dass der Mobile-Markt (Smartphones und Tablets) eine Menge ungenutzter Möglichkeiten bieten würde.