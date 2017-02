Blizzard Entertainment: Rechtsstreit gegen Bossland (Bot-Entwickler) gewonnen - 4Players.de

sphinx2k hat geschrieben: Es ist ja nun mal nicht nur die Ingame Wirtschaft die dadurch gestört wird. Generell stehe ich auf dem Standpunkt von 0 tolleranz gegenüber Cheatern und Herstellern von solcher Software.

Wir haben einen kennengelernt und Abends immer Overwatch mit dem gespielt. Netter Kerl, dann hat er auf einmal an einem Tag einen super krassen Anstieg in der Liga hingelegt. Wenn man die Stats anschaut hat er auf Weltklasse Niveau gespielt (Grandmaster). ansonsten ehr Silber Liega. Da hab ich zwar auch etwas gehardert ob ich ihn Melden soll, da er es offensichtlich nur 1x gemacht hat. Nach ner Nacht drüber schlafen war aber klar das ich so was nicht mittragen möchte also hab ich ein Ticket geschrieben.

Ich Cheate auch gerne mal in nem Singelplayer Spiel. Aber in nem Online Multiplayer Game hat das absolut nichts zu suchen.