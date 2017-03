Blizzard Entertainment: BlizzCon 2017 findet Anfang November statt; Ticketverkauf-Termine benannt - 4Players.de

Die BlizzCon 2017 wird am 3. und 4. November 2017 im Anaheim Convention Center (USA, Kalifornien) stattfinden. Tickets für die elfte Gamingmesse und Communityfeier von Blizzard Entertainment sind am 6. und 8. April 2017 erhältlich.Der erste Ticketverkauf beginnt am Donnerstag, dem 6. April um 04:00 Uhr. Der zweite Ticketverkauf findet am Samstag, dem 8. April um 19:00 Uhr statt. Tickets können für jeweils 199 Dollar (zusätzlich anfallender Steuern und Gebühren) über den Online-Ticketservice Universe gekauft werden. Vor der BlizzCon findet am Donnerstagabend, dem 2. November, ein Benefizessen zugunsten des Children's Hospital of Orange County statt. Eine begrenzte Anzahl an Tickets (die auch als Eintrittskarte für die BlizzCon gelten) kann ab Donnerstag, dem 13. April, um 4 Uhr erworben werden. Ein Ticket kostet je 750 Dollar. Die Einnahmen dieses Benefizessens spendet Blizzard Entertainment an das Kinderkrankenhaus. Auch dieses Mal wird es wieder ein virtuelles Ticket geben, mit dem die BlizzCon im Livestream verfolgt werden kann."Die BlizzCon kommt schneller wieder, als man glaubt, und wir freuen uns darauf, unsere Community zu treffen, atemberaubende Esports-Action zu bestaunen und allen zu zeigen, woran wir gearbeitet haben", so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Wir arbeiten bereits hart daran, die diesjährige Show zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen - wir können es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen."Auf der BlizzCon ( Webseite ) werden neue Inhalte für Blizzard-Spiele vorgestellt, eSports-Wettbewerbe (Overwatch, StarCraft 2, Hearthstone, Heroes of the Storm und World of Warcraft) ausgetragen, Community-Wettbewerbe, Podiumsvorträge sowie Fragerunden mit Entwicklern veranstaltet und mehr.