Blizzard Entertainment: Mehrere Diablo-Projekte in Entwicklung; Ankündigungen in diesem Jahr angedeutet - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat ein kurzes Video über die Zukunft der Diablo-Serie veröffentlicht, in dem Brandy Camel (Community Manager) erklärt, dass aktuell "mehrere Diablo-Projekte in Entwicklung" sind. Einige von diesen Projekten werden mehr Zeit als andere brauchen, heißt es. "Aber ... wir haben vielleicht ein paar Dinge, die wir ihnen später in diesem Jahr zeigen werden", sagte Camel. Sie spielte höchstwahrscheinlich auf die Hausmesse BlizzCon am 2. und 3. November 2018 an. Apropos BlizzCon: Der dritte Ticketverkauf wird am 18. August um 19:00 Uhr MESZ beginnen.Neben dem mehr oder weniger obligatorischen, aber bisher nicht offiziell angekündigten Diablo 4 gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte über eine HD-Version von Diablo 2 (Diablo 2 Remastered) und eine Switch-Umsetzung von Diablo 3: Reaper of Souls.Bei Diablo 3: Reaper of Souls läuft derweil die 14. Saison - die erste "thematische" Saison (Saison der Gier: Alle Schatzgoblins erscheinen im Doppelpack). Sie endet voraussichtlich am Sonntag, dem 16. September, um 17:00 Uhr MESZ in Europa.