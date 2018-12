Blizzard Entertainment: Weitere Diablo-Projekte sollen 2019 angekündigt werden - 4Players.de

Sindri schrieb am 01.12.2018 um 14:30 Uhr

Aha, sie wiederholt im Prinzip das, was man schon wusste.

"We are listening" "Keep up the Feedback" "Multiple Projects"

-Wenn die zuhören würden, wären sie gar nicht in diesem Schlamassel.

-Das Feedback interessiert seit Jahren schon keine Sau mehr.

Und was genau sollen denn diese berühmt berüchtigten "Projects" sein? Entweder man hat etwas zum teasern oder es ist gelogen und man hat überhaupt nichts und versucht schnell was zusammen zu schustern.

"Wir wollen euch nichts erzählen, sondern präsentieren"

Wenn die Präsentation, wie bei der Blizzcon sein sollte, dann gute Nacht.

Solche kackendreiste Schwätzer.