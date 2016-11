Take-Two Interactive: Geschäftsbericht: Umsatz gesteigert; GTA 5 mehr als 70 Mio. Mal ausgeliefert; BioShock: The Collection und NBA 2K17 starteten stark - 4Players.de

Im Geschäftsbericht zum zweiten Quartal (Juli bis September 2016) des laufenden Geschäftsjahres führt Take-Two Interactive (Mutterkonzern von Rockstar Games) Grand Theft Auto 5 und BioShock: The Collection als größte Umsatztreiber auf. GTA 5 hat der Publisher seit dem Verkaufsstart mehr als 70 Millionen Mal weltweit ausgeliefert. Ende 2015 lagen die Verkäufe noch bei 60 Millionen. Aber auch NBA 2K17 , Grand Theft Auto Online und XCOM 2 trugen zum Wachstum (um 21 Prozent) bei. Insgesamt stieg der Nettoumsatz auf 420,2 Millionen Dollar (Vorjahr: 347,0 Mio. Dollar), davon 230,8 Millionen mit Digitalverkäufen. Der Nettogewinn liegt bei 36,4 Mio. Dollar (Vorjahr: 54,7 Mio. Dollar). Alle Angaben nach GAAP Strauss Zelnick (CEO) erklärte, dass GTA Online als Bestandteil von GTA 5 weiterhin für viel Umsatz sorgen würde und NBA 2K17 (20. September 2016) einen Rekordstart hingelegt hätte. Das Basketballspiel legte im Vergleich zu NBA 2K16 zu und wurde mittlerweile mehr als 4,5 Mio. Mal ausgeliefert. Mit Mafia 3, WWE 2K17 und Sid Meier's Civilization 6 hätten sie außerdem einige starke Titel für das dritte Quartal (September bis Dezember 2016) in der Hinterhand. Wobei schon bekanntgegeben wurde, dass Mafia 3 sehr erfolgreich an den Start ging und alle bisherigen Take-Two-Marken schlug ( wir berichteten ).