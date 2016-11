Take-Two Interactive: "Die gute Nachricht ist, dass wir einen reichhaltigen Schatz an geistigem Eigentum besitzen" - 4Players.de

Nachdem sich BioShock: The Collection offenbar zu einem Verkaufserfolg für Take-Two entwickelt hat, denkt der Publisher über weitere Remasters nach. Wie Dualshockers.com berichtet, wurde Chief-Executive-Officer Strauss Zelnick bei der Verkündung der Quartalszahlen danach gefragt, ob der Erfolg den Appetit nach weiteren Remasters geweckt habe. Zelnick bejahte das:"Potenziell ja. Ich meine, jedes mal, wenn wir etwas haben, das gut läuft oder nicht gut läuft, beeinflusst das definitiv unsere Entscheidungsfindung, wir haben aber nichts bestimmtes anzukündigen, denn Ankündigungen kommen direkt von unseren Labels. Die gute Nachricht ist, dass wir einen reichhaltigen Schatz an geistigem Eigentum besitzen, und es gibt definitiv mehr Dinge, die in der Zukunft auf den Markt gebracht werden, aber nichts, das wir auf der heutigen Konferenz ankündigen würden."Zum Katalog des Publishers gehören z.B. Borderlands, Rockstars Serien Grand Theft Auto und Red Dead Redemption sowie diverse Sportserien.