Take-Two Interactive: Irrational Games wird in Ghost Story Games umbenannt - 4Players.de

"Ken Levine, President, Creative Director Don Roy, Executive Director: Production Jesse Kearns, Director: Business and Marketing Shawn Robertson, Art Director Andres Gonzalez, Lead Game Designer Erik Irland, Lead Programmer Mike Snight, Lead Level Builder Jeremy Carson, Technical Lead Kyle Williams, Lead Narrative Scripter Drew Mitchell, Associate Narrative Designer Chad King, Lead Modeler Jennie Morse, Associate Producer I Ryan Sitchel, IT Manager Shannon Connolly, Office Coordinator Jerry Berlongieri, Audio Director Jason Shafiee, Brand and Community Manager Giovanni Pasteris, Sr. AI Programmer Guy Walshe, UI Artist Phil Fogerite, Systems Designer Mark Carbonneau, QA Manager Emma Clarkson, Associate Producer Seth Kendall, Senior Animator Oleg Brodskiy, QA Tester Tim Hagberg, Sr. Tools and Automation Programmer Tom Brown, QA Tester"

Take-Two Interactive hat die Gründung des Studios Ghost Story Games angekündigt, ein umbenannter Entwickler, der von zwölf ehemaligen Mitarbeitern von Irrational Games (u.a. System Shock 2 BioShock Infinite ) gegründet wurde. Auf der offiziellen Website wird erläutert, dass man an immersiven, auf die Geschichte fokussierten Titeln arbeite - für Leute, welche die Art Spiel mögen, "das Ansprüche an sie stellt". Der Spielmechanik wolle man allerdings genau so viel Bedeutung einräumen, vor allem Bioshock -Fans könnten demnach auf ihre Kosten kommen. Noch werden keine Details zum ersten Titel verraten, Interessierte werden eingeladen, der Online-Community beizutreten. Bestätigte Mitarbeiter sind laut Gematsu.com u.a.: