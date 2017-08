Take-Two Interactive: Rekordergebnis dank GTA Online; Red Dead Redemption 2 im nächsten Geschäftsjahr - 4Players.de

Take-Two Interactive, der Mutterkonzern von 2K Games und Rockstar Games, hat den Geschäftsbericht zum abgeschlossen Quartal (April bis Juni 2017) vorgelegt - und wieder einmal hat GTA Online ( Grand Theft Auto 5 ) dem Unternehmen reichlich Einnahmen beschert. Der Publisher stellte klar, dass es das beste Quartal überhaupt für GTA Online seit dem Verkaufsstart war.Im besagten Zeitraum stand ein Umsatz von 418,2 Mio. Dollar unter dem Strich (Vorjahr: 311,5 Mio. Dollar). Der Gewinn stieg auf 60,28 Mio. Dollar (Vorjahr: 38,57 Mio. Dollar Verlust). Die Steigerungen führte das Unternehmen auf GTA 5, NBA 2K17 (das bestverkaufte Sportspiel des Unternehmens; über 8,5 Mio. Mal ausgeliefert), Civilization 6 WWE 2K17 , WWE SuperCard und Mafia 3 zurück. Hierbei hob CEO Strauss Zelnick hervor, dass GTA 5 weiterhin "außergewöhnlich" starke Einnahmen generieren würde. Das Digitalgeschäft (Digitalverkäufe, DLCs, Mikrotransaktionen, virtuelle Währung etc.) machte 56 Prozent des Umsatzes aus. 94 Prozent der Einnahmen der Nettoverkäufe (348,2 Mio.) stammten aus dem "Back Catalog", also von Spielen, die nicht im jeweiligen Quartal veröffentlicht wurden. GTA 5 und NBA 2K17 werden hier abermals erwähnt Aufgrund des Erfolges hat Take-Two Interactive den Ausblick für das Geschäftsjahr (April 2017 bis März 2018) angehoben. Zugleich wurde bestätigt, dass Red Dead Redemption 2 im nächsten Geschäftsjahr (ab dem 1. April 2018) erscheinen wird. Strauss Zelnick erklärte in einer Konferenz mit Investoren, dass er der Ansicht sei, dass sich Grand Theft Auto 5 bzw. GTA Online und Red Dead Redemption 2 nicht gegenseitig die Einnahmen/Umsätze wegnehmen würden. Beide Spiele seien keine direkten Konkurrenten, heißt es. Bis zum März 2019 soll außerdem ein neuer, großer Titel erscheinen. Es wird darüber spekuliert, dass dies Borderlands 3 sein könnte.