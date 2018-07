Take-Two Interactive: 2K Games: Mehr Spiele, mehr Investitionen, mehr Vielfalt und "Games as a Service" - 4Players.de

2K Games, ein Vertriebslabel des Publishers Take-Two Interactive (zu dem auch Rockstar Games und Private Division gehören), will in Zukunft stärker wachsen und mehr Spiele veröffentlichen, erklärte das Unternehmen gegenüber GamesIndustry.biz , nachdem auf dem 2K-Games-Stand auf der E3 2018 gar keine Spiele gezeigt wurden. Auch NBA 2K19 und WWE 2K19 wurden nicht präsentiert. Diese Spiele-Leere soll sich in Zukunft nicht wiederholen.David Ismailer (Präsident von 2K Games) plant ein dreistufiges Wachstumsprogramm. Sie wollen erstens mehr Spiele produzieren und veröffentlichen, die sowohl intern als auch mit langjährigen Partnern entwickelt werden. Zweitens sollen die eigenen Ressourcen ausgebaut werden. So sollen die eigenen Studios deutlich vergrößert werden. Auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern soll ausgebaut werden - ein Schritt in diese Richtung dürfte die Zusammenarbeit mit Saber Interactive bei NBA 2K Playgrounds 2 sein. Drittens soll auf "Games as a Service" gesetzt werden. Sie wollen, dass alle ihre Spiele "langfristige Erfahrungen" sind, in denen es Events/Ereignisse gibt. Die Spiele sollen mit der Zeit wachsen und sich verändern."Wir bauen unsere Spiele (wie einen Vergnügungspark). Wir brauchen Live-Events, wir brauchen Inhalte nach dem Verkaufsstart, der Käufer muss in den Bann gezogen werden, wenn er einmal drin ist", meinte Ismailer.Die Verantwortlichen von 2K glauben, dass es wichtig ist, diese Expansion vorzunehmen, da es schwierig sei, ihr Geschäft mit den Spielen, die sie aktuell haben, sinnvoll zu erweitern. Ausgebaut werden soll demnach das Spiele-Angebot des internen Studios Firaxis Games. Neben Civilization und XCOM ist eine weitere, neue Marke geplant. Auch die Investitionen in die WWE-Spiele (WWE 2K19 etc.) sollen steigen - unter Umständen verspricht sich das Unternehmen mit diesem Schritt einen ähnlich starken Anstieg der Verkäufe wie bei der NBA-2K-Serie, nachdem sie in mehr Qualität investiert hatten.Generell wollen sie in Genres expandieren, in denen sie derzeit nicht vertreten sind, aber auch mehr Spiele in Genres anzubieten, in denen sie bereits vertreten sind. Sie seien offen für fast jede Idee, solange sie denken würden, dass die Idee und das Team gut seien. Last but not least will man im Mobile-Bereich in China expandieren. Über Borderlands 3 wurde übrigens kein Wort verloren.