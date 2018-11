Take-Two Interactive: Geschäftsbericht: Red Dead Redemption 2 überholt Vorgänger; Erwartungen übertroffen - 4Players.de

Take-Two Interactive hat bekanntgegeben, dass sich Red Dead Redemption 2 in den ersten acht Tagen besser als Red Dead Redemption in acht Jahren verkauft hat. Insgesamt 17 Millionen Exemplare des Western-Abenteuers von Rockstar Games sind bereits ausgeliefert worden (digital und physisch). Durch den starken Verkaufsstart von Red Dead Redemption 2 wurden die Jahresziele des Unternehmens angehoben. RDR 2 ist Ende Oktober erschienen.Dem jüngsten Geschäftsbericht (Juli bis September 2018) ist zu entnehmen, dass das Unternehmen 492,67 Mio. Dollar umgesetzt hat (Steigerung um elf Prozent). Der Gewinn beläuft sich auf 25,4 Mio. Dollar (Vorjahr: Verlust von 2,7 Mio. Dollar). 73 Prozent der Nettoeinnahmen entfallen auf das digitale Vertriebssegment. Die größten Beiträge im zweiten Quartal 2019 leisteten NBA 2K19, NBA 2K18, Grand Theft Auto Online und Grand Theft Auto 5, Dragon City und Monster Legends, WWE SuperCard und NBA 2K Online 2."Take-Two hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres bessere operative Ergebnisse erzielt als erwartet, einschließlich eines Wachstums bei den Nettobuchungen", sagte Strauss Zelnick, Aufsichtsratsvorsitzender und CEO von Take-Two. "Diese Outperformance wurde vor allem durch Grand Theft Auto 5 und Grand Theft Auto Online sowie die erfolgreiche Markteinführung von NBA 2K19 getragen."Neben den Erfolgen von NBA 2K19 ( wir berichteten ) wird im Geschäftsbericht die Steigerung der Verkäufe von The Golf Club 2019 featuring PGA Tour um 30 Prozent im Vergleich zum Vorgänger hervorgehoben.