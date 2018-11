Take-Two Interactive: Strauss Zelnick (CEO): Abwärtskompatibilität ist nicht so wichtig - 4Players.de

Für den Chef von Take-Two Interactive ist die Abwärtskompatibilität eines Spiels nicht wirklich entscheidend. Bei einer Investorenkonferenz meinte einer der Teilnehmer (Andrew Uerkwitz - Oppenheimer & Co.), dass die Veröffentlichung von GTA 5 für PS3 sowie Xbox 360 und die spätere Umsetzung für PS4 und Xbox One bestimmt einige Spieler dazu verleitet hat, das Spiel mehrfach zu kaufen - während Microsoft und Sony angeblich viel über Vorwärts/Rückwärts-Kompatibilität reden würden. Daraufhin stellte er die Frage, ob sich an der Dynamik etwas verändern könnte - und sich die GTA-5-Vorgehensweise ggf. bei Red Dead Redemption 2 wiederholen könnte, schließlich hätte der Titel das Potenzial, sich noch über mehrere Jahre zu halten.Strauss Zelnick (CEO von Take-Two Interactive) antwortete folgendermaßen: "Ja. Ich denke nicht, dass Abwärtskompatibilität tatsächlich so wichtig ist. Ich denke, der Grund, warum wir so eine tolle Erfahrung mit Grand Theft Auto 5 gemacht haben, als wir es auf die neue Generation gebracht haben, war vor allem, dass der Inhalt des Spiels sinnvoll mit neuen Features aktualisiert wurde. Und zweitens, weil der Titel so außergewöhnlich war, dass er bis zur Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 der maßgebliche Träger der neuen Generation war, weil ihm weder technisch noch kreativ etwas entgegenstand. Also, wie es mit Red Dead Redemption 2 weitergeht, kann man jetzt noch nicht wissen, aber es ist sicherlich ein guter Start."Apropos Verkaufsstart: Red Dead Redemption 2 hat sich in den ersten acht Tagen besser als Red Dead Redemption in acht Jahren verkauft hat. Insgesamt 17 Millionen Exemplare des Western-Abenteuers von Rockstar Games sind bereits ausgeliefert worden (digital und physisch). Durch den starken Verkaufsstart von Red Dead Redemption 2 wurden die Jahresziele des Unternehmens angehoben.