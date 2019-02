Take-Two Interactive: Neues Studio unter der Leitung von Michael Condrey im Silicon Valley - 4Players.de

Take-Two Interactive und 2K Games haben angekündigt, dass ein neues Spieleentwicklungsstudio im Silicon Valley gegründet wird. Die Leitung soll Branchenveteran Michael Condrey übernehmen. Zu dessen Laufbahn zählt u.a. die Mitbegründung von Sledgehammer Games (bekannt durch die Call-of-Duty-Reihe) und er war zudem als Chief Operating Officer und Director bei Visceral Games für die Etablierung der Dead Space-Reihe verantwortlich.Mit dem neuen Studio soll Condrey mit seinem Team dazu beitragen, die Produktauswahl von 2K Games weiter zu diversifizieren."Bei 2K bieten wir unseren Zielgruppen eine Vielzahl mitreißender und fesselnder Unterhaltungserlebnisse. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die richtigen Menschen und Ideen zu fördern und in sie zu investieren", so David Ismailer, Präsident von 2K. "Michaels unvergleichliche Auszeichnungen in den Bereichen Kreativität, Produktion und Führungsqualität sind gut belegt und wohlverdient. Wir sind nicht nur von seiner Leidenschaft für die Branche begeistert, sondern auch von dem Potenzial seines neuen Studios, das unser bestehendes Portfolio und unsere Entwicklungserfahrung hervorragend ergänzen wird. Wir möchten Michael in der 2K-Familie willkommen heißen und freuen uns darauf, unser neues Studio im Silicon Valley über die kommenden Monate und Jahre aufblühen zu sehen."