World of WarCraft: Preis-Änderungen an den Charakter- und Account-Diensten - 4Players.de

Charakterumbenennung: 10 Euro (vorher 8 Euro)

Helme: 15 (vorher 12 Euro)

Charaktertransfer: 25 (vorher 20 Euro)

Volkswechsel: 25 (vorher 20 Euro)

Reittiere: 25 (vorher 20 Euro)

Premium-Reittiere: 30 (vorher 25 Euro)

Paket: Haus & Reittier: 30 (vorher 26 Euro)

Fraktionswechsel: 30 (vorher 25 Euro)

Realmtransfer für Gildenmeister: 35 (vorher 30 Euro)

Fraktionswechsel für Gildenmeister: 40 (vorher 35 Euro)

Charaktertransfer & Fraktionswechsel: 55 (vorher 45 Euro)

Charakteraufwertung: 60 (vorher 50 Euro)

Realmtransfer & Fraktionswechsel für Gildenmeister: 65 (vorher 55 Euro)

WoW-Marke: Keine Veränderung - 20 Euro

Blizzard Entertainment nimmt einige Preis-Änderungen an den (optionalen) WoW-Diensten in Europa vor. Die neuen Preise u. a. für Volkswechsel, Charakteraufwertung oder Charakterumbenennung gelten ab dem 5. April und können der Liste weiter unten entnommen werden. Vor der Preisänderung wird es (bis zum 4. April) einen Preisnachlass von 25 Prozent beim Kauf einiger dieser Dienste geben. Die Preise für Abonnements sind nicht von der Preisänderung betroffen.Im Statement heißt es: "Wir prüfen die Preise für unsere Spiele und Dienste regelmäßig in allen Währungen und hin und wieder müssen wir, basierend auf den regionalen Begebenheiten des Marktes, Änderungen durchführen. Wir möchten euch darüber informieren, dass wir bald die europäischen Preise einiger optionaler Dienste anpassen werden, die in World of WarCraft verfügbar sind." Schon vor knapp zwei Wochen wurden preisliche Anpassungen (Kartenpakete, Arenazugang) bei Hearthstone bekanntgegeben Preise ab 5. April 2017:Letztes aktuelles Video: World of Warcraft Chronicle