Jak and Daxter: PS2-Klassiker jetzt für PS4 erhältlich - 4Players.de

Der PS2-Klassiker Jak and Daxter: The Precursor Legacy von Naughty Dog ist ab heute auch für die PlayStation 4 im PlayStation Store verfügbar. Das hat Sony bekannt gegeben. Der Download ist 987,7 Megabyte groß und kostet 14,99 Euro.Vorbesteller von Uncharted: The Lost Legacy haben als Bonus einen Download-Code für den Plattformer bekommen, der bei seiner Veröffentlichung 2001 nicht nur inhaltlich überzeugen, sondern auch technisch mit einer recht offenen 3D-Welt neue Maßstäbe setzen konnte. In unserem Test erhielt das Duo für seinen ersten Auftritt eine Traumwertung von 92 Prozent. Bis auf eine hochskalierte Auflösung auf 1080p hat man sich für die Veröffentlichung auf der PS4 mit Restaurierungsmaßnahmen allerdings zurückgehalten und bekommt daher das Original von damals, das sich aber gut gehalten hat und auch heute noch sehen lassen kann.