Resident Evil: Gerücht: Netflix bastelt an TV-Serie - 4Players.de

Angeblich arbeitet der Streamingdienst Netflix an einer TV-Serie zur Videospiel-Reihe Resident Evil, die seit 2002 auch regelmäßig den Sprung auf die Kinoleinwand wagt. Das will die Webseite Deadline erfahren haben. Produziert werden soll die Serie vom deutschen Unternehmen Constantin Film, das auch bei den Kinofilmen die Hände mit im Spiel hat, die grob auf den Videospiel-Vorlagen und deren Figuren basieren. Alice, gespielt von Milla Jovovich, ist aber z.B. eine Protagonisten, die ausschließlich für die Film-Adaptionen erschaffen wurde.Offenbar will man die Serienproduktion dazu nutzen, das Resident-Evil-Universum von Capcom zu erweitern und die Mythologie zu vertiefen. Zwar sollen bekannte Elemente wie die Umbrella Corporation und die Entwicklung des T-Virus weiter thematisiert werden, doch soll man mehr Einblicke ins Unternehmen und die Folgen des Ausbruchs bekommen, der schließlich zu einer neuen Weltordnung führen soll. Angeblich befinden sich die Pläne für die TV-Serie aber noch in einem sehr frühen Stadium.Bisher handelt es sich aber ausdrücklich nur um ein Gerücht. Offiziell haben weder Constantin Film noch Netflix bestätigt, an einer TV-Adaption von Resident Evil zu arbeiten.Letztes aktuelles Video: Klassiker Resident Evil