Release-Vorschau: Release-Vorschau: Was hat der November neben Call of Duty und Watch Dogs 2 noch zu bieten? - 4Players.de

Das Vorweihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren. Der November ist in der Regel neben dem Oktober der Monat mit den meisten Spiele-Veröffentlichungen. Call of Duty: Infinite Warfare Watch Dogs 2 und Final Fantasy 15 sind nur einige der größeren Kaliber. Was noch erscheint, seht ihr in der folgenden Release-Vorschau.Letztes aktuelles Video: November 2016