Kuro-Okami schrieb am 30.12.2016 um 12:12 Uhr

Ein guter Monat, zumindest interessieren mich in diesem Monat doch einige Titel: RE7, Tales of Berseria, Kingsom Hearts 2.8, Gravity Rush 2 und die Disk Version von Hitman kommt ebenfalls im Januar. Sicherlich wird nicht alles geholt und schon gar nicht direkt aber 1 oder 2 denke ich schon.

Was mich nur interessiert... wann wurde auf dem "gut"-Potential, das RE7 hatte, ein "sehr gut", wie im Video dargestellt? oO