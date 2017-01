Release-Vorschau: Die Redaktion stellt ihre drei Highlights des Jahres 2017 vor - 4Players.de

ronny_83 hat geschrieben: Ok, bei kommenden Spielen wäre ich bis auf Breath of the Wild raus. Da kommt wahrlich nix, was mich groß interessiert und für eine einsame Insel geeignet wäre. Aber ich könnte ja einfach die Unreal Engine 4 mitnehmen und mir meine eigenen Spiele bauen.

Hm, da kommt schon nächste Woche eines: Project Diva Future Tone. Kann man immer wieder spielen und gleichzeitig hat man dank über 200 Songs auch reichlich Musik inkl. Musikvideos dabei. ^^Dann wird es schon schwieriger. Ich denke Space Engineers wird vielleicht Ende des Jahres den Release sehen, so ein Spiel ist ein Zeitkiller und vor allem ist es ein Space Game, da muss mindestens eines dabei sein. ;)Als drittes fällt mir gerade nichts ein, was einen hohen Wiederspielwert hat und die beiden Spiele gut abrundet. Aber ich hab auch gerade keine Spieleliste vor mir.Das man auf einer einsamen Insel kein Internet hat sollte ja wohl klar sein, sonst ergibt die Frage gar keinen Sinn, weil mit Internet hat man Zugriff auf "unendlich" Spiele. Daher zählen eben auch nur Offline Spiele.Klar, was ja auch so einfach ist ohne Internet und damit absolut ohne Quellen die einem bei Problemen wie man etwas umsetzt helfen können. ;)Die Idee hat natürlich schon was, aber es ging ja auch um Spiele und nicht um deren Engines. ^^