Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux: Erweiterte Version soll am 18. Mai 2018 für 3DS erscheinen

Atlus und Deep Silver werden Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux am 18. Mai 2018 für 3DS im Handel zum Preis von 39,99 Euro veröffentlichen. Das JRPG erscheint erstmals in Europa und bietet - gegenüber dem Original von 2010 - neue Features und Illustrationen von Masayuki Doi. Das DS-Original war seinerzeit nur als Import erhältlich (zum Test ).Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux soll einfacher zu spielen sein und einen neuen Charakter (Alex), ein zusätzliches Dungeon, vollständige Sprachausgabe, ein weiteres Ende, ungefähr 350 Dämonen und verbesserte Grafik bieten."Eine räumliche Verzerrung erscheint in der Antarktis und droht die Erde zu verschlingen. Die Vereinten Nationen antworten auf die Katastrophe mit einem Team hoch technisierter Spezialisten, die in die Anomalie eindringen und eine Lösung für das Problem finden sollen. Die Spieler müssen sich darauf vorbereiten, ihre dämonischen Kräfte erneut einzusetzen, um das neue und erweiterte Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux zu meistern. Neue Geschichten, zusätzliche Enden, ein neuer Dungeon und vieles mehr erwarten Spieler im mit Sci-Fi-Elementen angereicherten Shin Megami Tensei-Abenteuer."Letztes aktuelles Video: 3DS-Ankündigung USA