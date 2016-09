Blade & Soul: Zitadelle der Dunkeldraken und Zuschauermodus im Anmarsch - 4Players.de

Das Update "Die Zitadelle der Dunkeldraken" für das Online-Rollenspiel (Free-to-play) Blade & Soul wird am 5. Oktober 2016 erscheinen . Zusammen mit der Zitadelle der Dunkeldraken (Endgame-Verlies für 4 und 6 Spieler) wird auch der Zuschauermodus für die 1-gegen-1-Arena eingeführt.NCSOFT schreibt zur Zitadelle der Dunkeldraken: "In dieser unterirdischen Ruine hausen unter der Führung des Unheilsphantoms Zakhan die Phantome, eine grausame Untergruppe des Kults der Dunkeldraken. Die Phantome sind für ihre Experimente mit dem gefährlichen Dunklen Chi bekannt, mit denen sie Stammesmitglieder der Knochenmasken in dieser geheimen Basis grausam quälen. Sie brechen ihren Willen und zwingen die Knochenmasken, dem Dunklen Fürsten zu dienen. Verfügbar in Versionen für 4 und 6 Spieler."