Blade & Soul: Rumble-in-the-Realm-Turnier zur Einführung des Zuschauermodus' angekündigt - 4Players.de

NCSOFT hat das " Rumble in the Realm "-Turnier für Blade & Soul angekündigt, das diesen Monat anlässlich der Einführung des Zuschauermodus' als Teil des " Zitadelle der Dunkeldraken "-Updates stattfinden soll. Dazu werden von den bekannten eSport-Teams Imperial (Nordamerika) und Legion (Europa) zwei Double-Elimination-Community-Turniere ausgetragen, deren Halbfinal- und Finalbegegnungen live auf dem offiziellen Twitch-Kanal sowie über das spielinterne Blade & Soul TV übertragen werden sollen. Die genauen Termine und Teilnahmebedingungen können hier eingesehen werden."Der neue Zuschauermodus ist für uns der entscheidende erste Schritt hin zu einer stärkeren Kultur des kompetitiven Spielens in Nordamerika und Europa, in der wir unsere besten Gamer anerkennen und feiern, wie sie es verdient haben. Für den Rest des Jahres und 2017 wollen wir uns ausschließlich darauf konzentrieren, Community-Turniere zu unterstützen, bevor wir offizielle Veranstaltungen ansetzen und Spieler zur Weltmeisterschaft 2017 schicken. Die Community ist der Ausgangspunkt kompetitiver Spiele. Formate, Regeln und Metas werden fast immer zuerst von den Spielern eingeführt. Wir haben das Glück, dass einige Organisationen Blade-&-Soul-Turniere veranstalten, und ich möchte ihnen im Namen von NCSOFT dafür danken. Wir möchten sie auch in Zukunft dabei unterstützen und denken daran, wenn wir für nächstes Jahr offizielle Turniere planen.", so Community und Social Director von NCSOFT West, Omeed Dariani, in einem Ausblick Letztes aktuelles Video: Der Elementarkaempfer