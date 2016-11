Blade & Soul: Ebene der Mitternachtsblüte erscheint am 16. November - 4Players.de

Ebene der Mitternachtsblüte, die nächste Erweiterung für das MMO von NCSOFT, erscheint am 16. November. Das wird auf der offiziellen Webseite bekanntgegeben. Das Add-on, das auch eine heilige Drachenschildkröte beinhaltet, wird den ersten gemeinsamen Schlachtzug für bis zu 24 Spieler innerhalb des kostenlosen Free-to-play-Titels bieten. Auf der Webseite heißt es: "Die Ebene der Mitternachtsblüte ist in ein seltsames Mondlicht gebadet, welches das Irdische Reich an das Geisterreich knüpft. Kreaturen kommen aus dieser Welt in die unsere und sorgen für Verwüstung. Die mächtigste davon ist der Heilige Longgui, eine riesige Drachenschildkröte, von der man schon seit Langem glaubt, sie sei ausgestorben."Darüber hinaus wird angekündigt, dass sich die Spieler auf der Ebene der Mitternachtsblüte Makellose Baguas und ein neues Kostüm verdienen können.Letztes aktuelles Video: Der Elementarkaempfer