Spec Ops: The Line: Wird derzeit kostenlos bei Humble Bundle angeboten - 4Players.de

Bei Humble Bundle wird aktuell Spec Ops: The Line kostenlos für PC angeboten (Preis vorher: 19,99 Euro). Das Angebot gilt bis zum 31. März um 19 Uhr oder bis alle verfügbaren Codes rausgegeben wurden. Der Keycode muss bei Steam eingelöst werden. In den vergangenen Tagen wurden schon The Darkness 2 und F1 2015 kostenlos angeboten.Spec Ops: The Line ist Mitte 2012 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen. Unseren Test findet ihr hier . Auszug aus dem Fazit: "Auf der einen Seite ist Spec Ops: The Line großartig: Auch wenn es am Anfang danach aussieht, liefert Yager nicht die vor Patriotismus triefende Ami-Ballerei ab, bei der jeder blutige Abschuss von einem „Hurra, wir sind sooo geil“ begleitet wird. Stattdessen bringen die deutschen Entwickler das Grauen des Krieges auf den Bildschirm - brutal, schonungslos und bedrückend. Bei einigen Szenen und aufgezwungenen Entscheidungen hatte ich das Gefühl, dass nicht nur die Figuren auf dem Bildschirm, sondern ich selbst an eine gewisse Grenze getrieben werde, die ich mit einem unguten Gefühl in der Magengegend überschreiten musste. Es sind die ruhigen Momente, in denen Spec Ops überzeugt und teilweise für eine fantastische Atmosphäre in den Sandruinen von Dubai sorgt."Letztes aktuelles Video: Video-Fazit