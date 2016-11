Sleeping Dogs: United Front Games soll an einer Fortsetzung gearbeitet haben - 4Players.de

Schon die Fertigstellung des ursprünglich als True Crime: Hong Kong gestarteten Open-World-Krimis Sleeping Dogs war für die kanadischen Entwickler von United Front Games keine leichte. Trotzdem sei laut Waypoint (via Only SP ) 2013 eine Fortsetzung geplant gewesen, in der Original-Protagonist Wei Shen mit Henry Fang als korruptem Partner über die Stadtgrenzen Hong Kongs hinaus hätte ermitteln sollen. Bei bestimmten Einsätzen hätte man sich als Spieler für eine der beiden Rollen entscheiden müssen und jeden beliebige Nicht-Spieler-Charakter verhaften können.Trotz Einzelspieler-Ausrichtung sei geplant gewesen, Spieleraktionen in Sleeping Dogs 2 über eine Cloud zu bündeln und Auswirklungen auf die Städte anderer Spieler haben zu lassen. Auch Polizei-Koordinierungen via Handy-App seien vorgesehen gewesen. Letztendlich habe man die Fortsetzungspläne aber noch im selben Jahr wieder verwerfen müssen. Auch der Online-Ableger Triad Wars wurde noch während der geschlossenen Betaphase eingestellt, bevor bei den ehemaligen ModNation-Racers -Machern letzten Monat endgültig die Lichter ausgingen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Verkaufsstart