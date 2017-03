Neal Moritz, Produzent der Fast-&-Furious-Filme, arbeitet laut Deadline Hollywood an einer Leinwandadaption von Sleeping Dogs . Darin soll wie in der Spielvorlage ein Undercover-Polizist in Hongkongs Triaden eingeschleust werden. Martial-Arts-Kämpfe, Schießereien sowie Verfolgungsjagden im Wasser und an Land sollen im Mittelpunkt stehen. Die Hauptrolle werde Kampfkünstler und Schauspieler Donnie Yen übernehmen, der zuletzt in Rogue One: A Star Wars Story und xXx: Die Rückkehr des Xander Cage zu sehen war. Für die Produktion sollen Original Film und DJ2 Entertainment verantwortlich zeichnen. Wann der Streifen in die Kinos kommen soll, ist nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Verkaufsstart