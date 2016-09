Bei GOG.com ist eine zweite Welle an GOG-Connect-Titeln verfügbar: 17 ausgewählte Spiele von Steam können (kostenlos und DRM-frei) in die GOG.com-Bibliothek übertragen werden, wenn man sein Steam-Konto mit dem eigenen GOG.com-Account verknüpft - und die besagten Titel in seiner Steam-Bibliothek hat. Im Aufgebot sind u.a. Hotline Miami, X Rebirth, ANNO 1404, Dex, Teslagrad oder Shadow Warrior (2013). Die Aktion ist allerdings zeitlich begrenzt, heißt es von Betreiber CD Projekt RED.Darüber hinaus ist bei GOG.com die "Zurück-in-die-Schule-Aktion" angelaufen, bei der diverse Spiele und Spielesammlungen reduziert angeboten werden, angefangen mit Grim Dawn, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, Day of the Tentacle Remastered, Dragon Age: Origins - Ultimate Edition und mehr. Jeden Tag um 12 Uhr soll es neue Angebote geben. Die Zurück-in-die-Schule-Aktion läuft bis Sonntag, den 2. Oktober um 23:59 Uhr.