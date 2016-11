GOG.com: "Ungeheure Herbstschlussverkauf" gestartet; Little Big Adventure 2 kostenlos - 4Players.de

Bei GOG.com ist "der Ungeheure Herbstschlussverkauf" gestartet worden. Die Aktion läuft zehn Tage (bis zum 13. November 12:00 Uhr). Versprochen werden Rabatte von bis zu 90%, kostenlose Spiele (die man freischalten kann) und einige Überraschungen. Zu den ersten Angeboten zählen unter anderem The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY (-40%), Pillars of Eternity (-60%), Grim Fandango Remastered (-75%) und Day of the Tentacle Remastered (-50%). In den ersten 48 Stunden gibt es Little Big Adventure 2 kostenlos."Doch das ist erst der Anfang: So erhält man während des ungeheuren Herbstschlussverkaufs noch mehr kostenlose Spiele: Einfach jeden Tag vorbeischauen, Abzeichen sammeln und fleißig einkaufen - dafür gibt es EP und dann auch Expeditions: Conquistador, Dex und Victor Vran kostenlos frei. Jeder Euro, den man ausgibt, bringt mehr EP und damit werden während der Aktion einige tolle Kombos möglich - wer beispielsweise Divinity: Original Sin 2 oder Tyranny kauft, erhält automatisch alle drei kostenlosen Spiele direkt dazu."