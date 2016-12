GOG.com: Weihnachts-Sale gestartet - 4Players.de

Nach dem gestrigen Start der Weihnachtsaktion bei Steam hat auch GOG.com mit dem "Weihnachts-Sale" nachgelegt. Day of the Tentacle Remastered, Owlboy, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Stardew Valley, Inside, Grim Dawn, Darkest Dungeon, The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine, Obduction und Starbound werden mit Rabatt angeboten. Die Angebote gelten bis zum 28. Dezember (23:59 Uhr). Neu in GOG-Programm sind ebenfalls: Stunt Island, Armed and Dangerous, Tron 2.0 und Indiana Jones and the Last Crusade.GOG.com schreibt dazu: "2016 neigt sich dem Ende zu und eines kann man nicht abstreiten: Es war ein wunderbares Jahr für Videospiele. Und um es gebührend abzuschließen, sind zehn großartige Neuerscheinungen aus diesem Jahr im Angebot, zusammen mit einer erlesenen Auswahl älterer und aktueller Titel. 2016 geht damit äußerst billig zu Ende (...) Natürlich war es das Schwierigste, nur zehn Spiele auszuwählen. Anhand eines hoch wissenschaftlichen Verfahrens, das vielleicht auf literweise Glühwein basiert, konnten wir eine Liste der '10 besten Titel des Jahres 2016' zusammenstellen. (...) Zudem kann man seine Sammlung mit einer Auswahl klassischer und moderner Spieleperlen abrunden - mit bis zu 90% Rabatt auf Spiele wie Neverwinter Nights 2, Homeworld Remastered, Rebel Galaxy, The Elder Scrolls: Morrowind, Grim Fandango Remastered und Fallout 1 & 2. Aber halt, da ist noch mehr! Verspürt jemand plötzlich und aus unerfindlichen Gründen eine unglaubliche Lust, zu rebellieren? Dann ab zum Star Wars-Paket aus Rogue Squadron 3D, Battlefront 2, Shadows of the Empire, Galactic Battlegrounds, Knights of the Old Republic und vielen weiteren Titeln."