GOG.com: "Frühlingsangebote" gestartet - 4Players.de

Irgendwo ist immer ein "Sale": Bei GOG.com laufen noch bis zum 13. März 2017 um 0:00 Uhr die "Frühlingsangebote". Über 500 Angebote und bis zu 90%-Preisnachlass auf Spielesammlungen verspricht der Betreiber. Mit Rabatt angeboten werden u. a. Vampire: The Masquerade - Bloodlines (-75%), Darkest Dungeon (-50%), The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY (-40%), Shadow Tactics: Blades of the Shogun (-10%), Divinity: Original Sin - Enhanced Edition (-60%), Superhot (-50%) oder Wasteland 2 Director's Cut - Digital Classic Edition (-60%).