GOG.com: GOG Galaxy: Bisher größtes Update läutet das Ende der Beta ein - 4Players.de

Für GOG Galaxy (der Gaming-Client von GOG.com) ist das Update 1.2 verfügbar. Es steht allen Benutzern zur Verfügung, die sich für das Testen der Updates bereit erklärt haben. Im April wird das Update dann für alle Nutzer zugänglich sein.Update 1.2 beinhaltet unter anderem die universelle Cloud-Speicherung (auch für Spielstände von älteren Titeln), ermöglicht die Anpassung des Gaming-Clients und implementiert einen Ruhemodus, der Systemressourcen spart. Neu sind ebenfalls eine optionale Limitierung der Bandbreite bei Downloads und deren Zeitplanung, ein FPS-Zähler, eine Screenshot-Funktion, Spieleinblendungen, ein Desktop- und In-Game-Benachrichtigungssystem und ein überarbeiteter Chat."Zu den Highlights von Update 1.2 gehört die universelle Cloud-Speicherung. Diese neue Funktion eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Spielstand neuer Spiele in der Cloud abzulegen, sondern unterstützt auch das Absichern älterer Spiele. So erfahren nun auch großartige Titel wie Planescape: Torment, Dragon Age Origins, Heroes of Might & Magic 3 und Vampire: the Masquerade Bloodlines zum ersten Mal die Vorteile von in der Cloud gespeicherten und synchronisierten Spielständen. Und weil GOG.com ganz hinter der Entscheidungsfreiheit des Spielers steht, können die Spieler frei auf ihre Spielstände in der Cloud zugreifen, ein Back-up dieser herunterladen und damit tun und lassen, was ihnen gefällt.""Einen Spielstand zu verlieren, kann sehr frustrierend sein. Vielen Spielen, darunter einigen der größten unserer Zeit, fehlte die Cloud-Speicherung. Bis jetzt!", so Piotr Karwowski, Managing Director von GOG.com. "Mit der Funktion der universellen Cloud-Speicherung in GOG Galaxy können nicht nur die Spielstände neuer Spiele, sondern auch die von klassischen Titeln, deren Entwicklungsende schon weit zurückliegt, in der Cloud synchronisiert und gespeichert werden.""Das GOG Galaxy-Update 1.2 führt zudem die Möglichkeit ein, den Client ganz nach seinen Wünschen anpassen zu können und nur wirklich die Funktionen zu behalten, die man persönlich als wichtig erachtet. Zusätzlich wird mit dem brandneuen Ruhemodus die CPU des Rechners entlastet, wenn der Spieler sich gerade mitten in einem Spiel befindet. Wird der Client nicht genutzt und läuft lediglich im Hintergrund, werden nun Ressourcen gespart und der Akku hält länger. Außerdem hat Update 1.2 viele Community-Wünsche umgesetzt, darunter die optionale Limitierung der Datenübertragung und deren Zeitplanung, ein FPS-Zähler, Screenshot-Capturing, Spieleinblendungen, Infos zu Spielerfolgen, ein Desktop- und In-Game-Benachrichtigungssystem, ein neuer überarbeiteter Chat und vieles mehr."