GOG.com: Saints Row 2 wird bis Samstag kostenlos angeboten - 4Players.de

Bei GOG.com sind fortan auch Saints Row 4 und Saints Row: Gat Out Of Hell (beide DRM-frei) erhältlich und passend dazu verschenken GOG sowie Deep Silver den zweiten Teil der Serie (bis 12 Uhr am Samstag; 22. April). Um das kostenlose Spiel zu erhalten, muss man sich mit seinem GOG.com-Konto anmelden oder eines erstellen (falls noch nicht vorhanden) und auf der Hauptseite von GOG.com auf das entsprechende Banner klicken. Und wer schon eine Saints-Row-Sammlung auf Steam hat, kann diese Spiele auch als DRM-freie Varianten in die GOG-Bibliothek via GOG Connent hinzufügen. Die GOG-Connect-Aktion läuft bis zum 27. April um 12 Uhr. Andere Deep-Silver-Titel wie die Metro- und Risen-Reihen sowie Sacred 2 Gold und Deadlight: Director's Cut werden ebenfalls mit Rabatt angeboten.