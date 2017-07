GOG.com: Vorbesteller-Aktion mit einem Bonus-Spiel bei Absolver, Hello Neighbor und Pillars of the Earth - 4Players.de

GOG.com hat eine Vorbesteller-Aktion angekündigt. Diejenigen, die Absolver, Hello Neighbor, Sudden Strike 4 oder Ken Follet's The Pillars of the Earth vorbestellen, erhalten jeweils ein kostenloses Spiel als Bonus. Vorbesteller von Absolver (26,99 Euro) werden mit Furi versorgt. Bei Hello Neighbor (27,99 Euro) winkt Jazzpunk und bei der Vorbestellung von Sudden Strike 4 (42,59 Euro) gibt es die ersten drei Teile der Reihe dazu. Wer sich für Ken Follet's The Pillars of the Earth (Season Pass; 29,99 Euro) entscheidet, erhält noch The Dark Eye: Chains of Satinav.Alle kostenlosen Spiele werden verfügbar, sobald die Vorbestellung abgeschlossen ist. Diese Angebote sind so lange gültig, wie der jeweilige Titel vorbestellt werden kann. Die Angebote für Absolver und Hello Neighbor gelten außerdem auch in den beiden Wochen nach Veröffentlichung (bis zum 12. September 2017).