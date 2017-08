GOG.com: Piñata-Wahnsinn mit Überraschungsspielen und Deadlight: Director's Cut kostenlos - 4Players.de

Bei GOG.com ist erneut die Piñata-Wahnsinn-Aktion gestartet worden. Auf der digitalen Vertriebsplattform von CD Projekt können für jeweils 2,69 Euro digitale Piñatas gekauft werden. In diesen Piñatas können mehr als 100 unterschiedliche Überraschungsspiele im Wert von 5,39 Euro bis 45,99 Euro enthalten sein. Pillars of Eternity, Shadow Warrior 2, Heroes of Might & Magic 5, Victor Vran, Saints Row 4 etc. werden als Beispiele genannt."Piñatas enthalten ein zufällig gewähltes Spiel aus unseren sorgfältig ausgewählten Spieleperlen. Jedes Spiel ist ein Standalone-Titel. Das heißt, dass es keine DLCs, keinen Soundtracks oder andere nicht im Spiel integrierten Inhalte enthält. (...) Nein, du bekommst keine Spiele doppelt, AUSSER du besitzt bereits jedes Spiel, welches zum Zeitpunkt des Kaufs in unserer Piñata-Auslese enthalten ist." Der Piñata-Wahnsinn endet am 21. August 2017 um 23:59 Uhr (FAQ).Darüber hinaus wird Deadlight: Director's Cut bis zum 16. August (15:00 Uhr) kostenlos bei GOG.com verteilt. Andere Spiele wie Darkest Dungeon, Shadowrun: Hong Kong, Heroes of Might & Magic 3, RiME, SOMA, Darksiders 2: Deathinitive Edition, Grim Fandango Remastered und Everspace werden zudem mit Rabatt angeboten