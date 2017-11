GOG.com: Syberia wird derzeit kostenlos angeboten; Rabatt auf Spiele aus Polen - 4Players.de

Bei GOG.com kann man sich das Adventure Syberia derzeit kostenlos sichern. Die Aktion gilt bis zum 11. November um 19 Uhr. Und abgesehen davon, dass Syberia 1 und 2 bis zum 13. November (23:59 Uhr) bei GOG Connect verfügbar sind, wird Syberia 3: The Complete Journey (Hauptspiel, DLC "An Automaton with a plan" und Soundtrack) mit 57%-Rabatt angeboten.Auf der digitalen Vertriebsplattform von CD Projekt werden zudem in Polen entwickelte Spiele mit Rabatt angeboten , darunter The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (60%), Shadow Warrior 2 (50%), Darkwood (20%), Layers of Fear (75%), The Vanishing of Ethan Carter (80%), This War of Mine: Soundtrack Edition (80%), The Cat Lady (75%), Ruiner (15%), Butcher (40%), Serial Cleaner (50%), Thea: The Awakening (45%), Oh...Sir! The Insult Simulator (50%), Two Worlds Epic Edition (85%), 60 Seconds! (50%) und NecroVision: Lost Company (66%).