GOG.com: Black-Friday-Rabattaktion gestartet; MDK (1997) kostenlos

Auch der digitale Spiele-Shop GOG.com hat seine Black-Friday-Aktion gestartet . Als Anreiz gibt es MDK (bis 23. November um 14:59 Uhr) als kostenlosen Download. Diejenigen, die im Aktionszeitraum (bis zum 28. November 23:59 Uhr) mehr als 12,69 Euro ausgeben, erhalten StarCrawlers als kostenlosen Bonus dazu.GOG.com verspricht mehr als 300 Spiele-Angebote mit Rabatt wie Furi (40% Rabatt), The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (60% Rabatt), Heroes of Might and Magic 3 (75% Rabatt), Owlboy (25% Rabatt), Dungeon Keeper 2 (75% Rabatt), Populous (75% Rabatt), Little Nightmares (50% Rabatt) und viele weitere. Für weniger als 1,69 Euro sind We Are The Dwarves, Total Annihilation: Commander Pack, Medal of Honor: Allied Assault War Chest, Populous etc. erhältlich.