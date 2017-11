GOG.com: Jazz Jackrabbit, Jazz Jackrabbit 2 und Epic Pinball im Aufgebot

Bei GOG.com ist der Produktkatalog um Jazz Jackrabbit: The Complete Collection (8,49 Euro), Jazz Jackrabbit 2: The Complete Collection (8,49 Euro) und Epic Pinball: The Complete Collection (5,09 Euro) als Exklusivtitel erweitert worden. Ein Paket mit allen drei Titeln wird für 16,57 Euro (25% Rabatt) angeboten "Er ist grün, er ist knallhart, er ist superschnell: Jazz Jackrabbit, der intergalaktische Hase mit dem roten Stirnband und der harten Einstellung ist zurück, exklusiv auf GOG.com. Seine beiden bombastischen Ausflüge sind in die Geschichte der Jump'n'Run-Klassiker eingegangen, teils wegen des präzisen Gameplays und der irren Grafik, teils wegen dem durchgeknallten Protagonisten und dem Soundtrack, der einem einen Ohrwurm verpasst. Die GOG.com-Version von Jazz Jackrabbit 2 gibt es auch mit der (...) JJ2+-Mod. Diese ist der über Jahre destillierten Hingabe der Jazz-Jackrabbit-Community zu verdanken und enthält erweiterte Mehrspieler-Funktionen und Spielmodi, eine Menge Fehlerbehebungen sowie Werkzeuge, mit denen du eine ganze Reihe voller Community-Inhalte spielen (und selbst erstellen) kannst.""Damals in den 90ern war das Leben so einfach. Um Spaß zu haben, brauchte man nur ein wenig Zeit in der Spielhalle, einen tollen Soundtrack und Kugeln aus Stahl! Epic Pinball verfügt über all das und ist jetzt wieder da, um deine Reflexe auf 12+1 unterschiedlichen Tischen auf die Probe zu stellen, alle mit bis zu vier Flippern, die dich bis aufs Äußerste fordern werden."