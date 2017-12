GOG.com: Winter-Rabattaktion gestartet; Grim Fandango Remastered kostenlos

Bei GOG.com ist die Winter-Rabattaktion gestartet worden ( zur Webseite ). Zum Auftakt gibt es Grim Fandango Remastered kostenlos, und zwar bis zum 14. Dezember um 15:00 Uhr. Über 500 Spiele werden mit Rabatt angeboten, darunter The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-60%), Cuphead (-15%), Heroes of Might and Magic III (bis zu -85%), Darkest Dungeon (-60%), Virginia (-90%), Torment: Tides of Numenera (-50%), Tyranny (-60%), A Hat in Time (-50%), What Remains of Edith Finch (-20%) etc. Jeden Tag sollen neue Winterangebote hinzukommen. Die Winterangebote 2017 gelten bis zum 27. Dezember 2017 (00:59 Uhr).Jeder bei den Winterangeboten ausgegebene Euro zählt für die Freischaltung von Hard West bei einer Gesamtsumme von 12,69 Euro und Master of Orion (2016) bei einer Gesamtsumme von 33,89 Euro (auch Käufe von Kartenfässer in Gwent über GOG Galaxy zählen). Außerdem gibt es wieder Überraschungsspiele in "Sternen", die für 2,59 Euro gekauft werden können. GOG.com : "Jeder Stern enthält ein Überraschungsspiel, dass der Käufer noch nicht besitzt. Jedes Überraschungsspiel kostet normalerweise mehr als der eigentliche Stern." GOG Connect (Verbindung zwischen GOG und Steam) ist mit folgenden Spielen erweitert worden (solange der Vorrat reicht): Age of Wonders 3, Baldur's Gate: Enhanced Edition, Baldur's Gate 2: Enhanced Edition, Darkest Hour: A Hearts of Iron Game, Diluvion Fleet Edition Upgrade, For The Glory: A Europa Universalis Game, Homeworld: Deserts of Kharak, Homeworld Remastered Collection, INSIDE, LIMBO, Observer, Outlast, Perception, Punch Club, Rebel Galaxy, Rogue Wizards, Sengoku, Sunless Sea, Tahira: Echoes of the Astral Empire, The Final Station und Torment: Tides of Numenera.